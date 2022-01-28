«الأرصاد» تكشف لـ«الوطن» سر انخفاض درجة الحرارة في المنازل عن خارجها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سر انخفاض درجة الحرارة في المنازل عن خارجها في فصل الشتاء، موضحةً أن أشعة الشمس عندما تسقط على الأرض، فإن الأرض تمتصها طول فترة النهار، ومع فترات الليل تبدأ الأرض تقوم بإشعاعها، لكن الوضع يكون مختلفا في البيوت، إذ أنّ مواد البناء مختلفة وتعزل أشعة الشمس طول فترة اليوم، وبالتالي فإن البيوت لا يدخلها أي نوع من أنواع الأشعة طوال فترات اليوم، ولفتت إلى أن مصر تجاوزت ذروة انخفاض درجات الحرارة، وسنعود إلى المعدل الطبيعي، بداية من منتصف الأسبوع القادم.

العوادم والملوثات

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»: «خارج المنزل أيضا توجد بعض الملوثات والعوادم حيث تمتص أشعة الشمس وتجعل التدفئة موجودة في سطح الأرض ولا تنفذ إلى الغلاف الجوي، وبالتالي تكون درجات الحرارة خارج المنزل أكثر دفئا من داخله».

تحسن في الحالة الجوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «هناك تحسن في الحالة الجوية، اليوم، عما كان عليه الوضع أمس وأول من أمس، لكن الكتل الهوائية مازالت شديدة البرودة، كما أن نسب الرطوبة منخفضة وهو ما يزيد من إحساسنا بالبرودة، لكن الشمس ظهرت في فترة النهار وتكون الشبورة المائية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، رغم أن درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بنحو 3 درجات».