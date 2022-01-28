مصرع شاب على أيدي بلطجية في المحلة.. والأمن يبحث عن الجناة

شهدت منطقة شكري القوتلي، بمدينة المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية، اليوم، مصرع شاب في العقد الثاني من عمره طعنا على أيدي بلطجية يستقلون دراجه نارية سحلا بقصد سرقته، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلي طوارىء مستشفى المحلة العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ودفن بمقابر أسرته.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الاعتداء على شاب وقتله في شوارع المحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بمقتل الشاب «جابر عاطف خضر» 18 سنة، إثر إصابته بطعنات بأداة حادة وسحله بامتداد شارع شكر القوتلي بعدما استوقفه مجموعة من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقة متعلقاته.

جهود أمنية لضبط الجناة بالغربية

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأمنية الأولية التي أجراها الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة، تعرض الشاب الضحية للقتل على أيدي مجهولين يجرى تحديد هويتهم بعدما أصابوه بطعنات بأداة حادة في أماكن متفرقة من جسده.

فرق بحث جنائي لمطاردة الجناة وتحديد هويتهم

كما أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته.