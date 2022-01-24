النيابة تصرح بدفن شاب لقى مصرعه أثناء لهوه بفرد خرطوش في المحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، إلى رئيس نيابة مركز المحلة بضرورة إنهاء إجراءات دفن شاب لقي مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيره عقب إصابته بطلق ناري أثناء لهوه بفرد خرطوش بقرية نمرة البصل وتسليم جثمانه إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

المحامي العام يصرح بدفن جثة شاب بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب «م.ن» 21 سنة، مصابا بطلق ناري أثناء لهوه بفرد خرطوش بنطاق قرية نمرة البصل بدائرة مركز المحلة.

تحريات المباحث الجنائية حول واقعة وفاه شاب بمركز المحلة الكبرى

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بدوريات الشرطة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة بأن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطلق ناري خرج من سلاحه ناري «فرد خرطوش» ولفظ أنفاسه الأخيرة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

دفن جثة شاب بمقابر أسرته

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلى ذويها لدفنها.