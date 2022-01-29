طلاب جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات الإعدادية.. واللغة العربية مباشرة

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، عن فرحتهم من مادة اللغة العربية، حيث جاءت أسئلة الامتحان مباشرة من المنهج دون تعقيد، وقال الطالب أيمن محمد، إن امتحان النحو جاء في مستوى الطالب المتفوق ويحتاج إلى يقظة.

وشهدت مقار اللجان في طور سيناء، تواجد سيارات إسعاف أمام كل لجنة، وتم تغيير مسار الطرق أمام اللجان للحفاظ على سلامة التلاميذ، وقامت أجهزة الأمن بنشر قوات تأمين في محيط اللجان، وسادت حالة من الهدوء في اليوم الأول من الامتحانات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه قام بجولة تفقدية صباح اليوم في بعض مدارس مدينة طور سيناء العاصمة، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، حيث تفقد لجنة مدرسة الزهور الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء.

وأشاد عقل خلال تصريحات لـ«الوطن»، بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال إن هناك التزام تام بارتداء الكمامة، وشدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتحقيق الانضباط بها مع تنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

منع اصطحاب المحمول

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن جميع الملاحظين في اللجان أخذوا الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة الطلاب أثناء دخولهم الامتحانات، وشدد على منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، سواء مع الطلاب أو الملاحظين، منوها بضرورة غلق أبواب اللجان واعتماد جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب.

جدير بالذكر أن نحو 3557 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة جنوب سيناء، وبدأت الامتحانات اليوم السبت وتنتهي الخميس المقبل.