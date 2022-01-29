رفع 20 طن مخلفات بجوار مستشفى المبرة بمصر القديمة «صور»

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة أحياء المنطقة، بشكل مباشر مع الاهتمام المستمر للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وعودة الانضباط لكل الشوارع والميادين، مؤكدة على أنه أثناء المرور الميداني لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تلاحظ وجود كميات كبيرة من المخلفات بجوار مستشفى المبرة بمصر القديمة، وتردي حالة النظافة بما يشكل خطرا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

رفع مخلفات مستشفى المبرة

وعلى الفور وجهت نائب المحافظ، بالتدخل السريع لجميع الأجهزة المختصة بالأمر، لرفع كافة المخلفات والقمامة وذلك بالتنسيق مع هيئة فرع النظافة وتجميل القاهرة من خلال توافر المعدات وسيارات النقل لرفعها، حيث تم رفع 5 سيارات من المخلفات بحمولة 20 طنا، إلى جانب إزالة المخلفات من داخل المستشفى.

وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها بالأحياء، على مواصلة الأعمال لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات، مع المتابعة المستمرة للموقع وازالة القمامة منه أولا بأول، وتلافي كل الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور الميداني.

تطهير مجرى مخر السيل

ووجهت نائب المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وحي طرة بالتدخل الفوري والسريع لرفع كافة المخلفات والقمامة بمدخل مدينة الوحدة، إلى جانب أعمال تطهير ورفع المخلفات من مجرى مخر السيل وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة، وبمتابعة المهندسة جيهان جادو، القائم بأعمال رئيس حي طرة، وباستخدام اللوادر ومعدات النظافة، لرفع وتجريد الأتربة والمخلفات.

حملات نظافة

وشددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وعمل حملات النظافة بشكل دائم، بالتنسيق مع فرع الهيئة لرفع التراكمات والمخلفات، وتجريد وتسوية الأرض، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتجنبهم التعرض للأمراض إلى جانب التطهير المستمر لمخرات السيول أولا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة فى ظل تعرض البلاد لسقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ، كما وجهت جميع رؤساء الأحياء بالمنطقة بضرورة الاهتمام والحرص الدائم على تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول، والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال تكثيف دوريات النظافة، لتشمل ثلاث دوريات إلى جانب الاهتمام وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمخالفين بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية لرصد وإزالة كل ما يستجد من أعمال.

وشددت على متابعة شكاوى المواطنين، والتواجد الميداني الدائم ومراعاة حالة الانضباط لجميع الشوارع والميادين وسرعة إنجاز الأعمال بدقة لتتماشى مع خطة الدولة الحضارية للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها.