عاجل: حبس 4 محامين لكريم الهواري 3 سنوات في قضية «إتلاف الأدلة»

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبة المتهمين من محاميي كريم الهواري بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لـ 2 منهم محبوسين على ذمة القضيه، بينما قضت المحكمة بمعاقبة 2 آخرين هاربين بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في قضية «إفساد الأدلة».

التهم الموجهة للمتورطين في إفساد الأدلة

ووجهت المحكمة للمتهمين انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات مراقبة حادث الشيخ زايد بصورة غير قانونية ومحاولة إتلافها، وهي الواقعة ذاتها التي يحاكم فيها كريم الهواري نفسه، والتي راح ضحيتها 4 شباب عن طريق الخطأ.

انتحال صفة رجال النيابة

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 2 من محاميي كريم الهوراري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، حيث فوجئ صاحب الفيلا المعلق عليها كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث بوجود 4 أشخاص يطرقون بابه ويخبروه أنهم من النيابة العامة ويريدون متابعة كاميرات المراقبة ليباشروا التحقيق في الواقعة، فرفض لتشككه في أمرهم، وعقب خروج صاحب الفيلا من مكتب رئيس النيابة شاهد شخصين يطرقان بابه ليخبراه أنهما من النيابه العامه ليكتشف أنهما محاميين لدى المتهم كريم الهواري.

وتوجه صاحب الفيلا إلى رئيس النيابة وأخبره بما حدث سلفاً ليقوم بالقبض على المتهمين، ونسبت إليهما النيابه تهمة انتحال صفة هيئه قضائية وقررت حبسهما، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.