توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار غزيرة وصقيع على شمال البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بداية من غد الأربعاء الموافق 26 يناير حتى الجمعة 29 من نفس الشهر، إذ يتوقع الخبراء أن تبدأ موجة من البرد الشديد على كافة المناطق خلال الأيام الـ 3 القادمة.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، تكون ذروة الطقس السيئ غدًا الأربعاء، حيث تشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على الوجه البحري، حتى شمال الصعيد وسيناء.

وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف للغاية يومي الخميس والجمعة، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، ويكون خلال ساعات الليل شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء.

أماكن سقوط الأمطار

ويبدأ غدًا الأربعاء سقوط الأمطار على كافة المناطق، فتكون خفيفة إلي متوسطة على القاهرة الكبري، وغزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وخفيفة على شمال سيناء والصعيد، وتنشط الرياح على كافة المناطق.

وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري خلال يومي الخميس والجمعية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.