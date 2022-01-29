توزيع درجات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022.. 40 درجة للترم

كشف عدد من الإدارات التعليمية، عن توزيع درجات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022، الذي عقد صباح اليوم ورقيا على مستوى كل مديرية وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب والمعلمين.

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن توزيع درجات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022 يتم على أساس المجموع الكلي للمادة وهو 80 درجة، موضحاً أن الـ80 درجة تشمل 40 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول، ومثلها لامتحان الترم الثاني.

توزيع درجات امتحان العربي

وترصد «الوطن» في السطور التالية، توزيع درجات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022:

- التعبير بنوعيه الوظيفي والإبداعي 15 درجة.

- القراءة الإجبارية أي التي تأتي من المقرر الدراسي 8 درجات.

- القراءة المتحررة أي التي تأتي من خارج المقرر الدراسي 8 درجات.

- النصوص الإجبارية 12 درجة.

- النصوص الاختيارية 12 درجة.

- النحو 20 درجة.

- الإملاء 2.5 درجة.

- الخط 2.5 درجة.

- يتم قسمة كل الدرجات على 2.

درجات امتحان العربي

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022 سار بصورة منتظمة اليوم، ولم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب سواء في نوعية الأسئلة أو طباعة الورقة الامتحانية، لافتا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بجميع اللجان.

وأوضح مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن الإدارة بدأت في تصحيح امتحان مادة اللغة العربية طبقاً لخريطة توزيع الدرجات التي جاءت من المديرية، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت مرتفعة للغاية.

ومن جانبه، أكد محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وبلغت نسبة حضور الطلاب 99%.

وأوضح يحيى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.

توزيع درجات النقطة الخطأ على باقي السؤال

وفي سياق متصل، قال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إن توزيع درجات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022، هو 80 درجة ويتم قسمتها على 2، موضحاً لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود نقطة خطأ في سؤال ما يتم توزيع درجتها على بقية النقاط في نفس السؤال.