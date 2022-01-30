5 خطوات يجب اتباعها في حالة سقوط الأمطار.. ابتعد عن الأجهزة الكهربائية

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على التواصل بشكل دائم ومستمر مع المواطنين، لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء من كافة الجوانب، وتقديم الإرشادات والنصائح للتعامل مع الكهرباء، سوء من حيث طرق خفض الاستهلاك أو التعامل مع الشكاوى الخاصة بالفواتير المرتفعة، أو نشر الوعي في كيفية التعامل أثناء حالات سقوط ألمطار الشديدة، كما حدث نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهدت أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات الجمهورية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وجه مرفق تنظيم الكهرباء من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة أرشادات هامة أثناء سقوط الأمطار، نظرًا لحالات التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات، وصولنا لذروة وقت الشتاء، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

أرشادات هامة خلال موجة الطقس السيئ

- إذا كانت هناك أي مشاكل في أعمدة الإنارة أو أكشاك الكهرباء، في المنطقة السكانية الموجود بها، يجب أبلاغ الحي لسرعة أصلاحها خاصة مع توقعات تساقط الأمطار، لتجنب الحوادث.

-تجنب لمس أي أكشاك أو أعمدة الإنارة أو كابلات كهربائية، لحظة تساقط الأمطار.

- ضرورة توعية الأطفال، والتأكيد عليهم بعدم ملامسة أي أعمدة إنارة، أثناء سقوط الأمطار، للخطوراتها الشديدة وللحفاظ على سلامتهم.

- إذا وجدت أي أسلاك كهربائية خارجة من أعمدة الإنارة أو الأكشاك، ابتعد تماما عنها وضرورة تحذير المتواجدين في المكان والاتصال على الخط الساخن 121 للإبلاغ عن المكان سريعا.

- تجنب ملامسة فيش الكهرباء أو الأجهزة الكهربائية عند وصولك للمنزل مباشرة، خاصة إذا كانت ملابسك مبتلة من مياه الأمطار.

فرق صيانة لمتابعة شبكة الكهرباء بالمحافظات

يذكر إن وزارة الكهرباء، شكلت فرق صيانة، للمرور على مكونات الشبكة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الأكشاك والكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة في الشوارع، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين، كما تقوم شركات الكهرباء في بعض الأحياء، بفصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة في حالات المطر الشديد.