القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم.. اضبط ترددها على جهازك الآن

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت، مصر 6 بتوقيت مكة المكرمة، المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيرة المغربي والتي تقام على ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون، ضمن مباريات الدور الربع نهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا، وفيما يلي القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب، وكيفية مشاهدتها.

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر

ويحرص الملايين في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية على متابعة المباراة المهمة والصعبة التي لا بديل فيها على الفوز لمواصلة الفراعنة المشوار في البطولة، والبحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب، خاصة القنوات المجانية المتاحة لمشاهدة المباراة بين منتخبي مصر والمغرب بعد فوز المنتخب المصري على ساحل العاج.

وفي مقدمة القنوات تأتي قناة الجزائر الأرضية التي يستطيع الجمهور متابعة المباراة من خلالها بعد إعلانها بث مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب الجزائر المسابقة من الدور الأول، وسبق للقناة أن أذاعت مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتم التأكد حتى الآن من مدى إذاعة القناة للمباراة، لكن ينصح بمتابعتها قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

قناة الجزائر الأرضية

ويمكن للمشاهد متابعة القناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي المصري نايل سات بالبحث عن القناة من خلال اسم Programme National، ووضع التردد 11680، ومعدل ترميز 27500 أفقي، وإدخال شفرة القناة الجزائرية.

وليست القناة الجزائرية الأرضية الوحيدة التي يمكن من خلالها مشاهدة مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد، حيث يمكن متابعة البث المباشر لعدد من القنوات المفتوحة التي أعلنت بثها المباريات بشكل مجاني، ليتثنى للجمهور المشاهدة والاستمتاع بالبطولة ومنها:

- قناة آر تي أي على القمر الصناعي بدر، تردد 11996، ومعدل الاستقطاب H 27500.

- قناة Ortb عبر القمر الصناعي يوتلسات وترددها 11900 والاستقطاب أفقي، والترميز 27500.

- قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي النايل سات وترددها 11096، معدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

- قناة آر تي بي على القمر الصناعي يوتلسات، وتردد 11900 / H 27500.

- قناة MTI على النايل سات، ترددها 11938، الاستقطاب رأسي أو عمودي، ومعدل الترميز 27500.