فني دش يكشف طريقة مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مجانا.. جرب الآن

يتابع عشاق الساحرة المستديرة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة ومرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره المغربي، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في الكاميرون، وذلك في نسختها الـ33، ويبحث الكثيرون عن طريقة لمشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر بشكل مجاني.

طريقة مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مجانا

طريقة مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر بشكل مجاني ودون اشتراك، كشفها شريف رضوان، الذي يعمل فني دش في منطقة الجيزة، وذلك بالتزامن مع بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تردادت القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة الليلة، خاصة بعد التأكد من عدم إذاعة القناة الجزائرية التي سبق وأعلنت عن بث بعض مباريات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الأفريقية، لهذه المباراة.

ووفقا لحديث «رضوان» لـ«الوطن» فإن لمتابعة مباراة مصر والمغرب بث مباشر دون اشتراك، يجب اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

- ضبط طبق الإرسال على القمر الصناعي «ياه سات»، ويمكن التقاطه على الموقع المداري 20 درجة غربًا.

- تنزيل القنوات الخاصة بالمقر الصناعي، ويمكن استخدام أقوى تردد على القمر وهو 12054، ومعدل الترميز 27500، أفقي.

- البحث عن قناة تسمى football على القمر نفسه، وترددها هو 11785.

- يتطلب إدخال شفرة للقناة وهذه الشفرة هي 12340000abcd0000.

وبحسب فني الدش فإن هذه القناة تنقل العديد من المباريات المهمة، خاصة في الدوريات الأوروبية، كما تنقل أيضًا مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي من بينها مباريات المنتخب المصري، كما أنه من المتوقع أن تقوم أيضًا بإذاعة مباريات كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها النادي الأهلي، والمقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير المقبل.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب اليوم

وهناك قنوات أخرى من المتوقع أن تذيع مباراة مصر والمغرب اليوم، على عدد من الأقمار، هذه القنوات كالتالي:

- قناة rty على القمر بدر، تردد 11996، ومعدل الترميز H 27500.

- قناة Ortb يوتلسات وتردد 11900 ، أفقي، معدل الترميز 27500.

- قناة النبأ الليبية، على النايل سات، تردد 11096، أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آر تي بي، على يوتلسات، تردد 11900 ، افقي معدل الترميز 27500.

- قناة MTI على نايل سات، تردد 11938، عمودي، معدل الترميز 27500.

وفاز منتخب مصر، على منتخب كوت ديفوار، بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف من ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بعد التعادل سلبيا.