طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحاني الفيزياء و«الفلسفة والمنطق» اليوم

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، إذ يؤدي نحو 600 ألف طالب وطالبة، اليوم الاثنين امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في أثناء فترة الامتحانات.

ويبدأ امتحان الفيزياء، في الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، على أن ينتهي في الساعة العاشرة ونصف صباحا، ويبدا امتحان الفلسفة والمنطق الساعة الحادية عشر وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ورقيا بنظام الـ«أوبن بوك»، وأن أسئلة تقيس نسبة الفهم والتطبيق والمستويات العليا للتفكير (المتفوقين)، تتوزع على نواتج التعلم للمادة، وفق الوزن النسبي لها.

تفاصيل امتحان الفيزياء لأولي ثانوي .. 50% للفهم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية لمواصفات الفنية للورقة الامتحانية في مادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وهي كالتالي:

المستويات المعرفية (الفهم) إلى 50% فهما بمجموع 10 درجات.

المستويات المعرفية (التطبيق) 40% تطبيقا بمجموع 8 درجات.

المستويات المعرفية (التحليل) 10% بمجموع درجتين.

- وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 14 درجة.

- وضع 30% أسئلة مقالية قصيرة، بمجموع درجات 6.

غدا.. طلاب تانية ثانوي يؤدون الامتحان في 3 مواد

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدا الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، طبقا لجدول وزارة التربية والتعليم كالآتي:

- يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتان وينتهي في الحادية عشر ظهرا.

- يبدأ امتحان الفيزياء شعبة علمي الساعة الحادية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعتان علي أن ينتهي في الواحدة ونصف.

- يبدأ امتحان التاريخ شعبة أدبي الساعة الحادية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعتان علي أن ينتهي في الواحدة ونصف.