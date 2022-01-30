إصدارات وأبحاث علمية في جناح «الثقافة الزراعية» بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك الإدارة العامة للثقافة الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته رقم 53، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية، حتى 7 فبراير المقبل.

وقال المهندس عبدالعزيز أبو شعيشع مدير عام الإدارة العامة الثقافة الزراعية، إن الجناح المخصص للإدارة بالمعرض، يضم أحدث إصدارات الإدارة وتشمل: مجلة الصحيفة الزراعية الشهرية، مجلة عالم الفكر الزراعي الفصلية، النشرات الفنية الزراعية المتخصصة التي تتضمن التوصيات الفنية الإرشادية الزراعية للحملات القومية واللجان والاجتماعات الشهرية، علاوة على أحدث الأبحاث العلمية في مجال الزراعة بشقية النباتي والحيواني.

الإصدارات تستهدف الارتقاء بالفكر الزراعي

وأضاف «أبو شعيشع» في بيان، أن إصدارات الإدارة تستهدف الارتقاء بالفكر الزراعي ليواكب التطور السريع في عالم الزراعة، والاستفادة منه في مجال التطبيق العملي لنتائج البحوث المحلية والإقليمية والعالمية، وتقديم التكنولوجيا الحديثة الصادرة من الخبراء الزراعيين بالمراكز البحثية، من خلال بيع الإصدارات للجمهور بأسعار مدعمة.

44 منفذا لبيع إصدارات «الثقافة الزراعية»

وأشار إلى أن الإدارة تتبع قطاع الإرشاد الزراعي، وتسهم في نشر فكر واستراتيجية الوزارة لزيادة الوعي والفكر والتثقيف الزراعي بين جمهور المهتمين بالمجال الزراعي، من خلال 44 منفذا للبيع في بعض كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارات الزراعية ومحطات التجارب البحثية ومراكز البحوث، وتقوم الإدارة بتزويدها شهرياً بأحدث الإصدارات.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».