وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً بشأن الإستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ وخاصة فى المجال الزراعي، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية وممثلي وزارتى الزراعة والبيئة .

التعاون بين الزراعة والبيئة

وخلال الإجتماع أشاد وزير الزراعة بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة البيئة، وقال إن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ يؤكد على مكانة مصر الدولية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الحدث الدولي الهام والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر سواء من حيث التنظيم أو الموضوعات التي سوف يتم بحثها.

وأضاف «القصير» أنه عقب الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة من الخبراء والمعنيين بالتغيرات المناخية لتقديم رؤية ليس لمصر فقط بل للدول الأفريقية، حيث تمثل الزراعة أهمية كبيرة جدا للقارة السمراء. وقال «القصير» إن الزراعة هي الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية لكنها الأكثر تأثرا بها وضررا منها وبعد التطورات الذي شهدته الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة المتطورة أصبحت الأقل تأثيرا في الانبعاثات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي

وأضاف وزير الزراعة أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائي العالمي نظرا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة وزيادة التصحر ، واتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الخبراء في الوزارتين لاعداد الموضوعات والمبادرات التي سوف يتم طرحها على قمة المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى العديد من الملفات المختلفة والتى يعد أهمها ملف السحابة السوداء الذى حقق نجاحاً على مستوى وعى الفلاحين، وتم تدوير قش الأرز بدلاً من حرقه، كما خلق فرصا استثمارية كثيرة للشباب وفتح مجالً واسعاً للعمل فى هذا المجال.

الهدف من الاجتماع

وأوضحت وزيرة البيئة أن هدف اجتماع اليوم هو وضع إطار عام للعمل والتحضير لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، مع تشكيل فريق عمل من وزارات البيئة والزراعة والخارجية، مشيرةً إلى أن الإجتماع يستهدف عدداً من النقاط وهى : مناقشة المسار التفاوضى فيما يخص الزراعة، تحديد المبادرات العالمية الخاصة بالزراعة المقترح إطلاقها قبل المؤتمر، إضافة إلى تحديد المنظمات الدولية الشريكة، وإعداد حزمة من المشروعات الوطنية للتكيف التى تم البدء فيها .

وأضافت فؤاد أن وزارة الزراعة ستحدد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من 2020 حتى 2040 لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحاً، وسيتم مناقشة هذه الأولويات فى ورشة عمل تتضمن كل الوزارات الفنية لمناقشة كافة الإقتراحات، حيث سيتضمن برنامج عمل الزراعة فكرة التوسع المستدام للمناطق المستصلحة، تعزيز الإكتفاء الذاتى للسلع الإستراتيجية، تشجيع الأبحاث والتطوير وتبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروعات التى سيجري الإتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف سيكون لها ميزة وفرصة أكبر فى التمويل إذا كانت مشروعات إستثمارية أو مشروعات تتضمن التعاون مع القطاع الخاص، خاصة إذا تضمنت المشروعات مجالات تهم أغلبية الدول كالطاقة والمياه وحماية الشواطئ.