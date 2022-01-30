الثقافة تختتم فعالياتها ضمن «حياة كريمة» في القنطرة شرق «صور»

اختتمت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أنشطتها الثقافية والفنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى.

وبدأت الأنشطة من 22 يومًا في قرى «جلبانه، السلام، التقدم، الأبطال» وتوابعهم بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس الإقليم، وذلك بمقر المرشد الزراعي بقرية التقدم.

تفاصيل أنشطة «حياة كريمة» في القنطرة شرق

بدأت إقامة أنشطة «حياة كريمة» يوم 8 يناير الجاري بقرية جلبانة ثم الأبطال ثم السلام واختتمت بقرية التقدم، حيث تفقدت الدكتورة حنان موسى نتاج الورش وهي «الثوب السيناوي مع الدربة عزيزة سليمان، ثم التفصيل والخياطة مع المدربة ابتسام فاروق، التشكيل بالاركيت على شرائح النحاس مع المدربة رانيا المهدي، عجينة السيراميك مع المدربة شيرين عفيفي».

وأبدت «موسى» إعجابها بمنتجات ورشة الحلى والإكسسوارات للمدربتين صباح مسعد وحوريه عصمت، كما أشادت برسومات الأطفال تحت إشراف الفنانة جيهان مبروك، واستعرضت معرض كتاب إصدارات الهيئة الذي أقيم بالقرى طوال فعاليات المبادرة، وتحاورت مع الأديب محمد بكر المشرف على مسابقة المواهب حول اهم أبرز المواهب التي تم اكتشافها وسبل تطوير وصقل هذه المواهب.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدني بمدينة القنطرة شرق.

مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض الكتاب

في سياق آخر تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، حاليا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بتقديم أحدث عروضها على الكتب، وكذلك بتقديم أحدث العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية التابعة لها، ضمن النشاط الفني للمعرض.