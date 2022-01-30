نجوم الفن يحتفلون بتأهل الفراعنة: بنحبك يا مصر.. تحية لـ المغرب

عبَّر نجوم الوسط الفني، عن فرحتهم بفوز المنتخب المصري، على نظيره المغربي والتأهل لنصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشاد الفنان محمد هنيدي بأداء المنتخب قائلا: «منتخب بيقاتل لآخر ثانية.. حراس مرمى عالميين.. وقائد منتخب أثبت للعالم كله إنه فعلا أفضل لاعب في العالم».

هنيدي يخشى مواجهة الكاميرون

وتابع هنيدي بمنشور آخر، عن خشيته من مواجهة الكاميرون معلقا، برموز تعبيرية، عن فوز منتخب مصر على أفيال كوت ديفوار وأسود الأطلس، ووضع علامة صح، بينما ترك مربعات فارغة أمام أسود الكاميرون.

هنأ الفنان الكوميدي شيكو المنتخب بالفوز على نظيره المغرب وتأهل المنتخب لـ نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقا: «مبروك للرجالة مبرووووووك لمصر فرحتونا».

كما شارك المطرب خالد سليم فرحة المنتخب المصري بالفوز، معلقا: «الف مبروك لمصر ..و لسة»، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

بينما قامت الفنانة شهيرة بالتعليق من خلال صفحتها الشخصية عبر «إنستجرام»، قائلة: « المصريين أهمه حيويه وعزم وهمه ألف مبرووووك».

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى من خلال «إنستجرام»، معلقة: « التأهل لنصف النهائى كاس الامم الافريقية».

وهنأ الفنان أحمد رزق، المنتخب الوطني، بفوزه على نظيره المنتخب العربي الشقيق المغربي، وتمنى حظا أفضل للفريق الآخر، قائلا: «ألف مبروك لمصر وهارد لك للمنتخب المغربى الشقيق».

وألقى الفنان ماجد المصري، التحية لـ منتخب المغرب على الأداء المشرف، مهنأ لفريق بلاده، قائلا: «ألف مليون مبروك لكل المصريين.. بنحبك يا مصر.. وتحية كبيرة للفريق المغربي على الأداء القوي».

كما عبرت إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، عن فوز المنتخب المصري، برغم معاناة المنتخب مع الحكم قائلة: «كسبنا يا ناس كسبنا يا حكم يا ظالم، مصر ألف مبرووووك لينا شكرا محمد صلاح شكرا لكل اللعيبة الرجالة الحمد لله وشكرا لكل اللي كانوا بيشجعونا من أشقائنا من كل البلدان العربية وهارد لك لمنتخب المغرب الشقيق».

كما هنأ حسن شاكوش وعمر كمال المنتخب المصري بالفوز بالغناء، بالعلم المصري، من الإمارات من خلال «إنستجرام».