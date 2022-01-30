كشف محمد الأزمازي، مدرس رياضيات، تفاصيل مراجعة امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مشددا على الطلاب بضرورة التركيز على جميع مسائل الكتاب المدرسي والنموذجين اللذين تم وضعهما في الكتاب، والتدريب على هذه النوعية من الأسئلة بشكل جيد.

وأضاف «الأزمازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراجعة امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي، تشمل التدريب على أسئلة الامتحان، وفق نمط الأسئلة بالترتيب، ويتكون السؤال الأول من 6 نقاط اختيار من متعدد، وهي 3 نقاط تراكمي ونقطة إحصاء ونقطة عن الدوال ونقطة عن النسبة والتناسب والتغير.

امتحان الجبر والإحصاء لطلاب «3 إعدادي» يتكون من 30 درجة

وأوضح مدرس الرياضيات، أن امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يشمل 3 أسئلة مقالية كل سؤال يتكون من «أ- ب»، موضحا أن السؤال المشهور هو حاصل الضرب الديكارتي وسؤال عن العلاقة والدالة وغالبا من مسائل الكتاب المدرسي ومسألة عن رسم دالة تربيعية مباشرة.

وأكد الأزمازي، أن الامتحان يشمل سؤالاً عن النسبة والتناسب من كتاب المدرسة وأسئلة عن التغير العكسي والطردي وسؤال عن الإحصاء، لافتا إلى أن الامتحان يتكون من 30 درجة يتم قسمتها على 2؛ السؤال الأول عليه 6 درجات، والأسئلة الباقية في الامتحانية المقالية كل سؤال عليه 6 درجات.

امتحان الجبر والإحصاء يعقد ورقيا

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أن امتحان الجبر والإحصاء يعقد ورقيا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحة في بيان لها، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بمنع دخول أي طالب للجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أو أي كتاب ومذكرة خارجية، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً أول بأول، وفي حالة وجود خطأ في أي سؤال يتم توزيع درجته على بقية أسئلة الامتحان؛ بما يراعي مصلحة الطالب.