برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتسم بالقوة والشجاعة الكبيرة، فهو قادر على اتخاذ قرارات جريئة دون الخوف من العواقب، العائلة من أولوياته فهو متمسك بها بشكل كبير، ويرفض أن يحدث أي قطيعة مع أحد أفراد العائلة، ويتسم بقدرة كبيرة على السفر في الأحلام، فهو رومانسي وإحساسه مرهف بشكل كبير.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مواليد برج السرطان بأن يكونوا متماسكين طول الوقت، إذ أن عدم التماسك من شأنه أن يجعلك تنهار، فالقمر الجديد في منزل المدخرات، مما يساعدك اليوم على التوصل لحلول.

كن واقعي، إذ أن واقعيتك تساعدك في إدارة عملك وأموالك، والوصول لأهدافك في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

المشتري في منزل الحظ مما يمنحك قدرة على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بكل طاقة رغم الضغوط، إذ أن اليوم هو فرصة كبيرة للمحبين للتعبير عن مشاعرهم تجاه الآخرين.

كن جريئا، وعبر عن مشاعرك تجاه من تحبهم من أجل علاقات قوية ومريحة مع الأحباء والأصدقاء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مميزات مواليد برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بالعاطفة المشتعلة، فهو عاطفي بدرجة كبيرة ويميل للرومانسية مع شريك الحياة، كما أنه حاسم ويتمكن من حل المشكلات بكل حزم، ويبحث بشكل كبير لكي يكتشف الحقيقة.

وهو قادر على تحويل أبسط الأشياء ذات قيمة بلمسة فنية يقوم بإضافتها، فهو يتميز بالابتكار والإبداع.

عيوب مواليد برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بالخجل، يميل للغموض في جميع الأصعدة بحياته، ليس من السهل فهمه، يفضل أن يكتم مشاعره على أن يبوح بها للغير، كما أن مولود برج السرطان متلاعب بطبعه فهو لايثق بالآخرين، مما يجعله يخلق المشكلات مع الآخرين طول الوقت لكي ينفذ ما يريد.

كما أنه يظهر جانبه العدواني في المناقشات عندما يضايق من الآخرين، فهو لا يحب أن ينتقد من أحد حتى أهله، ودائما ما يخلق مبررات لأخطائه، ويستخدم الشك طول الوقت لحماية نفسه، فهو يرى أنها الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك.