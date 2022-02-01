تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب «وجبة عشاء» فاسدة في قنا

أصيب 7 أشخاص بتلبك معوي بسبب تناولهم وجبة غذائية غير صحية داخل منزلهم في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 7 أشخاص بـ«تلبك معوي» في مركز نجع حمادي، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى مركز الوقف لتلقي العلاج.

وكان قد ورد بلاغ بوجود حالات «تلبك معوي» في نجع صديق بنجع حمادي، وجرى تحريك 3 سيارات إسعاف لنقلهم.

أسماء ضحايا «التلبك المعوي»

وجاءت أسماء حالات التلبك المعوي كالآتي: وردة أحمد فؤاد 44 سنة، عبدالله ناصر صدقي 8 سنوات، ومحمد ناصر صدقي 7 سنوات، ومحمود ناصر صدقي 16 سنة، ومنة ناصر صدقي 15 سنة، وجنا ناصر صدقي 13 سنة، وميرنا ناصر عباس 12 سنة، جميعهم من أسرة واحدة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الواقعة، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الوقف المركز، وجار فحص الأغذية التي جرى تناولها خلال وقت العشاء.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي طلبت التقرير الطبي.