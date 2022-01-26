ممثل «ميدسي» بالسودان: سعيد باختياري.. والمركز نموذج لتمكين الشباب

قال أحمد يسري عبد الحميد، ممثل مركز الحوار «ميدسي» في السودان، إنه قرر منذ عامين، السفر للدراسة بالخارج، وحاليا يدرس بكلية طب بشري في السودان، وذلك لتأهيل نفسه للمستقبل واختيار وظيفة تناسب طموحاته، إذ أن حلم السفر للدراسة بالخارج، يراوده منذ الصغر، وسعيد بتحقيقه.

وأضاف «يسري»، 19 سنة، من مواليد محافظة طنطا، خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه فور سفره إلى السودان، رغب في المشاركة في مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، كى يتمكن من التواصل مع وزارة الهجرة، والمصريين الدارسين بالسودان والدول الأخرى.

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وزارة الهجرة تدعم الشباب الدارسين بالدول المضيفة

وأشار «يسري» إلى السعادة التى شعر بيها، عند اختياره ممثلا لمركز الهجرة للحوار «ميدسي» بدولة السودان، من قبل وزارة الهجرة، وهو ما يعد نموذجا لتمكين الشباب الصغار، مؤكدا أن وزارة الهجرة تدعمهم من خلال إتاحة التعاون والتواصل المتبادل، بهدف ربطهم بالوطن الأم.

ولفت إلى التواصل الدائم بينه والشباب المصريين الدارسين بالسودان: «بنتواصل مع بعض بصفة دورية، عن طريق الجروبات أو بنتقابل ونشوف مشاكل بعض إيه ونحاول نحلها ونساعد بعض، وده اللي محببنا في بعض، إننا متجمعين على حب مصر وبنساعد بعض بدون أي مقابل».

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وعن وجوده كممثل لمركز الهجرة للحوار «ميدسي»، أوضح «يسري»، أن وجوده كممثل جعله يحقق ما يحب، وهو مساعدة الآخرين، من خلال الاستماع لمشكلات المصريين بالسودان، ومن ثم نقلها وعرضها على وزارة الهجرة، من خلال اجتماعات «زووم»، التى تعقدها معهم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من حين لآخر، لمناقشة القضايا والمشكلات التي تواجههم في الدول المضيفة.