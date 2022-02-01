أسعار عمرة رجب 2022.. هل تصل إلى 60 ألف جنيه؟

ساعات قليلة، وينطلق موسم عمرة رجب 2022، بشكل رسمي، وسط انتظار وترقب للسفر للمكلة العربية السعودية، وأداء مناسك العمرة، التي حرم منها عدد كبير من المواطنين، بسبب تفشي فيروس كورونا، وترتفع مؤشرات البحث في تلك الساعات، على أسعار عمرة رجب، والبرامج السياحية المختلفة، والضوابط الخاصة برحلات العمرة في العام الجاري، والتي تمتد إلى شهر رمضان المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات أسعار عمرة رجب 2022، بعد إعلان المملكة العربية السعودية، عودة رحلات العمرة، وفقا لترجيحات باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار عمرة رجب 2022

قال باسل، إن الأسعار المتداولة بين الناس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست صحيحة، ولا يمكن التنبؤ بسعر معين، موضحا أن كل رحلة تتفاوت وتتغير أسعارها من شركة لأخرى، وفق برنامجها ومستواها وطريقة السفر، متابعا: «لكن بالتأكيد هناك زيادة في الأسعار عن الأعوام السابقة، وما قبل عصر كورونا، بنسبة كبيرة».

زيادة الأسعار 30% مقارنة بالأعوام السابقة

من ضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وصول رحلات العمرة إلى 60 ألف جنيه وأكثر، وهو ما علق عليه ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «إن الزيادة ستتتراوح بين 25 إلى 30%، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي ستتحملها شركات السياحة، والضوابط التي تفرضها السعودية هذا العام بسبب كورونا».

وقال سلطان، إن الأسعار يمكن أن تبدأ من 20 ألفا، حتى 23 ألف جنيه، بالنسبة للفئات الأقل في الإمكانيات، مشيرا إلى أن برامج العمرة الـ4 نجوم، ستتراوح أسعارها ما بين 26 إلى 30 ألف جنيه، وستصل برامج العمرة الـ5 نجوم إلى نحو 40 ألف جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة تحمل الشركات تكاليف مسحة (PCR) الخاصة بكورونا، والفحص الطبي في أراضي المملكة.