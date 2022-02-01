الأعداد تضاعفت 6 مرات.. زيادة إصابات كورونا في يناير 2022 حول العالم

عامان مرا على الإعلان الرسمي من قبل منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم، والذي تم تسجيل أول حالة إصابة به في أواخر عام 2019 بمدينة «ووهان» الصينية، التي تعد مهد الفيروس الذي انطلق منه إلى العالم وتسبب في جائحة عالمية لا تزال الشعوب والحكومات تعاني منها حتى هذه اللحظة، خاصة مع ظهور متحورات عديدة للفيروس الأصلي.

رصد للإصابات في الشهر الأول من السنة منذ بدء الجائحة

وأجرت «الوطن» مقارنة بين شهر يناير على مدار الأعوام الثلاثة 2020 و2021 و2022، من حيث عدد الإصابات، وبحسب الإحصائيات التي رصدها موقع البحث «جوجل» فإنه بتاريخ 31 يناير 2022 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا التي تم تسجيلها، خلال الشهر، قاربت 3 ملايين إصابة، في ارتفاع قياسي للإصابات مقارنة بالشهر ذاته خلال العامين الماضين.

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بينما في أواخر يناير 2021 كانت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي إلى أكثر من 520 ألف إصابة في مختلف قارات العالم، الأمر الذي دفع إلى الإسراع في وتيرة إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس للحد من الزيادة في أعداد الإصابة. وفي 31 يناير 2020، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها 1700 حالة إصابة حول العالم.

ارتفاع الإصابات رغم تلقي اللقاح

على الرغم من ارتفاع حصيلة متلقيّ اللقاح حول العالم، إلا أن الإصابات التي اقتربت من 3 ملايين إصابة، خلال شهر واحد، تشير إلى أن هناك ناقوس خطر بدأ يدق، إذ تعد تلك البداية للعام من حيث عدد الإصابات كارثية مقارنة بالأعوام الماضية، ويشار إلى أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» قد تسبب بنسبة كبيرة في الارتفاع القياسي لأعداد الإصابات نظرا لانتشاره السريع.