وزيرة الثقافة: بحلم بإعادة كشك الموسيقى.. وبيع الكتب إلكترونيا أهم إنجازات المعرض

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، إنًّ إقامة هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت تشكل تحديا كبيرا؛ خاصة أن الدورة السابقة عقدت قبل 6 أشهر فقط، كما أن إضافة التقنيات التي تمت في هذه الدورة أتاحت الكثير، خاصة المنصة الإلكترونية.

المنصة الإلكترونية أتاحت التواصل مع العالم

وأضافت «عبد الدايم»، في حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أنّ المنصة الإلكترونية أتاحت التواصل مع العالم، وشهدت دخول عدد ضخم عليها في 3 أيام فقط، ما يعد نجاحا كبيرا.

ولفتت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أن المنصة الإلكترونية سمحت للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور للمعرض بسبب كورونا بالمشاركة، متابعة: «بعتبر أهم إنجاز هو وضع الكتب على هذه المنصة والبيع من خلالها وتوصيل الكتب من خلال البريد المصري، أنا بعتبره أهم إنجاز تم في هذه الدورة».

إقبال كبير من الأسر المصرية على أنشطة المعرض

وأشارت إلى أن معرض كتاب الطفل من ضمن مميزات هذه الدورة، ويعد إضافة كبيرة، لافتة إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الأسر المصرية، وهناك اهتمام بالعديد من الأنشطة داخل المعرض، وجرى استغلال هذه الفرصة وإتاحة مكان مخصص لجائزة المبدع الصغير.

بحلم بإعادة إحياء «كشك الموسيقى»

وتابعت: «بحلم بإعادة كشك الموسيقى، وابتدينا ننفذه من خلال معرض الكتاب، والسنة دي اتعمل بشكل متنوع ومميز، وأظهرنا آلة موسيقية معينة، مش مجرد مزيكا، ممكن تخلق داخل الأطفال أو النشء نوعا من الاهتمام بهذه الآلة».

ولفتت إلى أن حجم مشاركة الدول العربية والأجنبية في النسخة الحالية لمعرض الكتاب مختلف تماما عما كان من قبل، ويعتبر مكان المعرض وآلية العرض فيه أحد أسباب ذلك.