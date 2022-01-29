تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في امتحانات الإعدادية بنجع حمادي

أعلنت إدارة نجع حمادي التعليمية، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، اليوم السبت، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، في بيان، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 9501 طالبا وطالبة، من بينهم 27 طالبا وطالبة بالتعليم المهني، على مستوى مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي.

وأكد صابر، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم اللجان، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، من مركز شرطة نجع حمادي، والوحدة المحلية لتأمين اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان.

وكانت إدارة نجع حمادي التعليمية، قد أنهت استعداداتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، للشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم السبت 29 يناير الجاري، وتنتهي في 3 فبراير المقبل.

ضوابط جديدة لتوزيع التغذية المدرسية بقنا

وفي سياق أخر، اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدكتور صبري خالد، سابقا مع لجنة التغذية المدرسية بالمديرية لمناقشة وضع آليات وضوابط للتغذية المدرسية والتواصل مع إدارة التغذية المدرسية بالوزارة لتوفير بدائل جديدة لمعلبات العصير والحليب الذي يتم توزيعه على طلاب المدارس إلى عدد 2 علبة بسكويت وذلك لسهولة تخزينه ونقله.

كما وجه بتشكيل لجان مشتركة من التموين والصحة والتغذية المدرسية لمراجعة المخازن التابعة للمتعهدين والتأكد من توافر جميع شروط الصحة والسلامة حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد سعي المديرية، على توفير الوجبات المطهية لعدد 15 مدرسة من مدارس التربية الخاصة التي توفر إقامة كاملة للطلاب خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الوجبات تخضع لإشراف وزارتي التموين والصحة.