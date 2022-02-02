كسور بالعنق وشلل رباعي.. شاب يناشد أهل الخير بعلاجه

يمكن للأمل أن يدب في قلوب البعض التي قد تكون حالاتهم مشابهة، وهو ما حدث لـ «عمرو»، البالغ من العمر 34 عاما، يعاني من فقدانه السيطرة على أطرافه الأربعة بعد تعرضه منذ عام لحادث أثناء عودته من عمله.

الحادث تسبب في كسر الفقرة الخامسة للعنق

هذا الحادث تسبب في تعرض الشاب لكسر في الفقرة الخامسة للعنق، ما أثر على الحبل الشوكي بشكل كامل على أطرافه الأربعة، وبعد رحلة من الأشعة والعلاج الطبيعي بدأ معها بعض الاستجابة الطفيفة ويحرك ذراعه.

الشاب يناشد أهل الخير لاستكمال علاجه

لكن برنامج العلاج الطبيعي يجب أن يستمر وهو فوق طاقته وفوق قدرته المادية، مناشدًا طلب المساعدة من خلال برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء.

محتاج برنامج علاجي لمدة سنتين

وقال عمرو ممدوح، إنه أجرى منذ قليل أشعة طبية، متابعا: «بدأت أحرك إيدي شوية، بس أنا محتاج برنامج للعلاج الطبيعي لمدة سنتين عشان بس أقف على رجلي».

تكلفة علاجي مرتفعة جدا

ولفت إلى أنه لا يعرف تكلفة رحلة العلاج الطبيعي الذي يحتاجها، «بسأل في مراكز العلاج الطبيعي، مبالغ عالية جدًا عليا، ومش عارف أعمل إيه».

رامي رضوان يوجه رسالة طمأنينة لـ «عمرو»

من جانبه وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة طمأنينة له، قائلا: «متقلقش، العمل عمل ربنا، أهل الخير كتير في مصر وإن شاء الله زي ما تم الاستجابة لمناشدة والدة يوسف، كمان مناشدتك يتم تلقيها والاستجابة لها، وتكمل برنامج العلاج الطبيعي على كل خير، هنرجع نتواصل مع حضرتك مرة تانية ونقدر نوفر ليك العلاج الطبيعي في أقرب وقت ممكن، ربنا يحفظك ويخليك لأسرتك، خلي الأمل دايما موجود ولا تقلق».