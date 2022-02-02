تحسن في الأحوال الجوية بجنوب سيناء.. وسانت كاترين تحت الصفر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الأحوال الجوية في المحافظة تحسنت عن الفترة السابقة، وعادت درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، حيث تشرق الشمس في الصباح، وتوجد برودة في الليل.

وأوضح فودة، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالرغم من تحسن الطقس في غالبية مدن جنوب سيناء إلا أن مدينة سانت كاترين ما زالت تسجل درجات حرارة تحت الصفر وقمم الجبال تتساقط عليها ثلوج خفيفة في الفجر.

جبل سانت كاترين 7 تحت الصفر

وأكد فودة أن درجات الحرارة فجر اليوم الأربعاء في سانت كاترين 1 تحت الصفر، بينما فوق قمم الجبال انخفضت درجات الحرارة أكثر من المدينة، وسجلت قمة جبل سانت كاترين 7 درجات تحت الصفر، أما قمة جبل موسى فسجلت 4 درجات تحت الصفر.

وأوضح أن رحلات السياح لزيارة قمة جبل موسى، تعمل بشكل طبيعي حيث يبدأ السياح بالصعود إلى الجبال في الليل إلى أن يصلوا القمة لمشاهدة الثلوج فوق قمم الجبال والسحب التي تتواجد فوق الجبال، بالإضافة إلى مشاهدة عملية شروق الشمس.

تطوير البنية التحتية

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة سانت كاترين تشهد تغيرا كبيرا في البنية التحتية، حيث يجري تطويرها بالكامل لتتناسب مع حجم مشروعات التجلي الأعظم، موضحا أنه تقرر إنشاء مجلس مدينة ذكي لمدينة سانت كاترين، ومجمع شرطي لتقديم كل الخدمات للسياح والمواطنين.

وقال إن مشروعات التجلي الأعظم توفر نحو 2000 فرصة عمل لأبناء جنوب سيناء في مختلف المجالات.