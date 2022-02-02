مصدر: ارتفاع عدد مصابي كورونا بالإسماعيلية.. وقليلون يحتاجون المستشفى

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية مع انخفاض عدد الحالات التي تحتاج إلى عزل داخل المستشفى. وقالت مصادر طبية مسؤولة في مديرية الصحة بالإسماعيلية، إن عدد كبير من المواطنين يترددون في هذه الفترة على العيادات الخارجية لمستشفى حميات الإسماعيلية لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

مصادر: معظم حالات العزل من كبار السن

ذكرت المصادر، أن عدد كبير من المترددين على العيادات حاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد خاصة المتحور الجديد «أوميكرون»، مشيرة إلى أنه يتم التنبيه عليهم بضرورة العزل والالتزام ببروتوكول العلاج.

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وأضافت أن عدد قليل من المصابين أو حاملي الأعراض يحتاجون إلى العزل داخل المستشفى، موضحة: «معظم الحالات التي تدخل العزل كبار السن وأعمارهم تتجاوز 60 عاما».

طبيب بالحميات: 50% من حالات البرد أوميكرون

من جانبه، حذر الدكتور محمد حسن هلال مدير أقسام مستشفى حميات الإسماعيلية، المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، متابعا أن أكثر من 50% من الحالات المصابة بنزلات البرد في هذه الفترة حاملة للمتحور الجديد «أوميكرون».

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وتابع «هلال»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هناك تشابه كبير جدا في الأعراض ومعظم الناس تصاب بدور البرد، ولكن لا بد من الحذر والالتزام بالتطعيم، لأنه يساعد في التقليل من الأعراض، وهو ما ظهر لدى عدد كبير من الحاصلين على اللقاح».