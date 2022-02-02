استكمال مشروع صرف صحي بقرية «أولاد علي» في قنا بعد توقفه 17 عاما (صور)

وسط فرحة عارمة من الأهالي، أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء استكمال مشروع انحدار صرف صحي بقرية أولاد علي التابعة لمركز نجع حمادي، خلال تفقده لأعمال تنفيذ الشبكات بالقرية.

رافق المحافظ في جولته، فتحي قنديل، رحاب الغول، عضوا مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكلفة المشروع 130 مليون جنيه

وأوضح محافظ قنا، أنّ مشروع شبكات الانحدار كان متوقفا منذ عام 2005 بسبب 130 مترا بين المنازل تمثل نقطة الربط بين الشبكات التي يصل إجمالي أطوالها إلى 15 كم، ما أدى إلى تخوف الأهالى من حدوث هبوط بمنازلهم.

وأشار إلى أنّه جرى التواصل مع الأهالي، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبدء أعمال الحفر مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي هبوط بالمنازل.

المشروع يخدم 20 ألف نسمة

وأضاف «الداودي» أنّ المشروع يخدم قرى (نجع اولاد علي، ونجع البرزي، ونجع العاقولا، ونجع النجار، ونجع الست)، بتعداد سكان يصل إلى 20 ألف نسمة، وبلغ الاعتماد المالي للمشروع 40 مليون جنيه في عام 2005 بما يعادل حاليا قيمة 130 مليونا.

من جانبهم، أعرب الأهالي عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامة بتنمية الصعيد، وقدّموا الشكر لمحافظ قنا لتدخله السريع في حل المشكلة واستكمال المشروع بعد توقفه لعدة سنوات حُرموا خلالها من التمتع بخدمة الصرف الصحي.