محافظ قنا وكيلاً لعروس «دار الرحمة» بنجع حمادي خلال عقد قرانها

حرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على حضور عقد قران وزفاف العروس «رحمة»، إحدى فتيات دار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادي، كوكيل عنها، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعبد اللاه خبيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وزينب رضوان، مديرة دار الرحمة بنجع حمادي.

محافظ قنا يقدم التهنئة

قدم محافظ قنا التهنئة للعروسين بعقد القران والزفاف السعيد، متمنياً لهما زواجاً مباركا وحياة سعيدة، وأوصى العريس بأن يعامل عروسته بالحسنى، كما اطمأن على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي تحتاج إليها الفتيات داخل الدار، مؤكداً حرص المحافظة على رعاية الفتيات، وتوفير فرص حياة كريمة لهن بمختلف دور الرعاية، وحسن معاملتهن، وتوفير كافة متطلباتهن، وتقديم كافة سبل الرعاية الكريمة لهن.

وأضاف «الداودي» أنه لن يتوانى لحظه في الذهاب الي أي قرية بالمحافظة، ليكون وكيلاً عن الفتيات في عقد قرانهن، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للدار على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس.

يذكر أن محافظ قنا قد التقى بالشاب المتقدم للزواج للاطمئنان على حسن أخلاقه ومدى جديته وقدرته على الحفاظ على الفتاة المتقدم لها، وشهد على مراسم خطبة العروسين، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، تأكيداً منه على حرصه الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار ومعاملتهن كبناته.