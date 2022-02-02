ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات.. مكاسب 1.6 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21%، إلى مستوى 11628.03 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.29%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2158.3 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.38%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3183.17 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.41%

ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.41%، عند مستوى 2033.31 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 567.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 63.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 4.570 ألف صفقة.

التداول على 132 سهما

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم، التداول على 132 سهمًا، وارتفع 35 سهمًا فقط، فيما انخفض سهمين آخرين، واستقر 95 سهما دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 1.6 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 749.843 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 11700 نقطة

يتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنّه في حالة استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، نحو الشراء مع ارتفاع أحجام وقيم التداولات، أن يتجه المؤشر إلى اختبار مستوى المقاومة الثاني، وهو 11700 نقطة، مرجحا أنّه حال ظهور عمليات بيع وجني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني 11500 نقطة.

المؤشر السبعيني قرب مستوى المقاومة 2160

فيما يتوقع اتجاه المؤشر السبعيني بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.