شاب يطعن طالبا بمطواة أمام مدرسة في أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بتهمة طعن طالب بمطواة في رقبته أمام مدرسته في أكتوبر فأصيب الطالب المجني عليه بجرح في رقبته، ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الطالب كان في طريقه لحضور حصة مراجعة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أن الطالب كان في طريقه لحضور حصة مراجعة قبل الامتحان وأثناء وقوفه أمام المدرسة اعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض؛ فأسرع زملاء الطالب بنقله إلى المستشفى ويرقد لتلقي العلاج وإجراء جراحة من جراء تلك الإصابة البالغة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي نسبت له تهمة الإصابة العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحريات أن المتهم من مثيري المشكلات، وأنه تربص بالمجني عليه وطعنه بالمطواة وفر هاربًا قبل أن تتكمن الشرطة من القبض عليه بعد ساعات من الجريمة.