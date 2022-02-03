فرحة بين طلاب الإعدادية بالقليوبية عقب آخر امتحان.. ورصد محاولة غش

أكد طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، على ارتياحهم وسعادتهم بعد أداء امتحان الدراسات الاجتماعية، للشهادة الإعدادية اليوم، حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين على أنه كان ختاما سعيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي أدوها على مدار الأسبوع الجاري بدءا من السبت الماضي.

رصد محاولة غش وتسريب للدراسات

وتم رصد واقعة تداول صور لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لـ الشهادة الإعدادية، اليوم، بعد بدء الامتحانات بـ45 دقيقة، وتم تحديد اللجنة بمدينة بنهاـ عن طريق الأرقام السرية المطبوعة على الورق، والتي يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام وساهمت في تقليل الغش، وهو ما ثمنه أولياء الأمور وعبروا عن فرحتهم لعدم تكرار أزمة تسريب الامتحانات التي شهدتها امتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات تجاه اللجنة التي تم رصد حالة التداول بها ومعاقبة المقصرين.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرا من أمام لجنة مدرسة الإمام محمد عبده ببنها، رصدت فيه ختام إمتحانات الشهادة الإعدادية وسعادة الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية على مدار الأسبوع الماضي، حيث أكدت طالبات اللجنة على أن الامتحانات كانت سهلة، وأن امتحان اليوم رسم الفرحة على وجوههن بسبب سهولته.

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إحالة مدرسين للتحقيق في شكاوي تسهيل الغش

وأشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن المديرية اتخذت إجراءات صارمة هذا العام لمنع حالات الغش، منها طباعة الأرقام السرية على الورق، وأيضا تعيين متابع مقيم في اللجان الساخنة، وهي لجان تم رصدها من قبل في حالات غش متعددة، وبالفعل نجحت الفكرة في القضاء على الغش، مشيرا إلى أنه تقرر إحالة عدد من المدرسين للتحقيق والنيابة، بعد ورود شكاوى من تورطهم في حالات غش داخل لجان الإعدادية بالمحافظة.

وعبر أولياء الأمور عن ارتياحهم من عدم تسريب الامتحانات كما حدث العام الماضي، وذلك بسبب قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع علامة مائية على الورقة، لضبط أي شخص يحاول تسريب الامتحان.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، قد انطلقت السبت الماضي بمحافظة القليوبية واستمرت حتى اليوم وسط تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتخصص كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اللجان التابعة لها، وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، وتشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.