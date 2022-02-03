«كان منطوي».. هاني رمزي: شخصية صلاح تطورت ومش هيتكرر خلال 20 سنة

قال هاني رمزي، مدافع المنتخب الوطني الأسبق والمدير الفني للمنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، إنه سعيد بتدريب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في البطولة، كما أن مصر نجحت في التأهل للأولمبياد بعد غياب استمر 32 سنة.

وأضاف رمزي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الظروف كانت صعبة جدا، والتصفيات لم تكن سهلة، كما أن الدوري الممتاز كان متوقفا وكان هناك معاناة كبيرة، لكن اللاعبون على مستوى عالي مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود علاء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين».

وتابع مدافع المنتخب الوطني الأسبق: «محمد صلاح لاعب رائع فنيا، وتطورت شخصيته بشكل أكثر من رائع، وقبل اختياره زرت محمد عامر وأكد لي على أنه يقدم مستويات رائعة، كما انضم إلى منتخب الشباب مع ضياء السيد، ورأيت أنه لاعب رائع والجميع يتحدثون عنه بشكل رائع».

صلاح كان ملتزما ولكن

وأردف: «محمد صلاح كان ملتزما بمواعيده وبكل شيء، لكنه لم يكن يتحدث مع زملائه بشكل كبير، فقد كان منطويا، وعندما ينهي تمرينه فإنه يخرج من الملعب فورا، وهو ما دفعني إلى التحدث معه وطلبت منه أن ينخرط بشكل أكبر في الملعب.. قلت له اتكلم بشكل أكبر مع زمايلك، لكنه تطور كثيرا في هذه الجزئية».

وذكر هاني رمزي مدافع المنتخب الوطني الأسبق، إنّ عدد المحترفين المصريين في الخارج لا يتناسب مع قيمة مصر، موضحًا: «لازم تكون الأعداد كبيرة جدا، لأننا عندنا مواهب كتير، لكن عندنا مشكلات في الانتقالات واستغناء الأندية عن اللاعبين وثقافة رؤساء الأندية والإدارات».

سر نجاح المحترفين

وأوضح: «الاحتراف بشكل عام يعتمد على الشخصية، وإذا قيل إنني من أهم المحترفين المصريين، فإن هذا الأمر لا يرجع إلى أنني كنت أفضل لاعب كرة قدم، لكن قد يقال ذلك بسبب الشخصية وقدرتي على التأقلم، وهو ما ساعدني على الاستمرار لسنوات طويلة».

وأردف مدافع المنتخب الوطني الأسبق، أن الاحتراف ليس عبارة عن ممارسة كرة القدم في التدريب لمدة 4 سنوات فقط، لأن المحترف يجب أن يكون منخرطا بشكل جيد في المجتمع، مثل تعلم اللغة والالتزام: «هذه الأمور يجب أن نعلمها لأبنائنا في الناشئين».

تكرار محمد صلاح ليس مستحيلا

وأتم: «الحياة الاحترافية صعبة جدا وليست سهلة على الإطلاق، وأرى أن محمد صلاح فلتة ومن الصعب أن يتكرر خلال العشرين سنة المقبلة، لكن هذا الأمر ليس مستحيلا، فنحن لدينا مواهب ويجب أن نعمل على هذه الجزئية بشكل قوي».