جامعة دمنهور تبدأ الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي

تفقد الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، أداء طلاب كلية الصيدلة عام والإكلينيكية لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالمجمع النظري في «الأبعادية»، بحضور وإشراف الدكتور جمال عمران، عميد كلية الصيدلة.

وعلى مدار يومين، أدى عدد 579 طالباً وطالبة الاختبارات الإلكترونية، التي شملت في اليوم الأول مقرر مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وفي اليوم الثاني مقرر مادة الكتابة العلمية بالمستوى الدراسي الأول لبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي»، بعدد 216 طالباً وطالبة، وبالمستوى الدراسي الأول لبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي صيدلة الإكلينيكية»، بعدد 60 طالباً وطالبة، وبالمستوي الدراسي الثاني برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي»، بعدد 226 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى عدد 77 طالباً وطالبة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي صيدلة الإكلينيكية».

متابعة سير أعمال الامتحانات

وأكد نائب رئيس جامعة دمنهور، في محافظة البحيرة، متابعة سير أعمال الامتحانات، التي تسير بكل هدوء منذ بدايتها حتى الآن، وعدم رصد أي مشكلات، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة لإتمام الاختبارات الالكترونية بأعلى مستويات الكفاءة التقنية، وكذلك التصحيح الإلكتروني يتم أولاً بأول، لسرعة إعلان النتائج، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومراعاة الشروط اللازمة لأداء الامتحانات، التي حددتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، وهي ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، أو وجود تحليل PCR، لدخول اللجان الامتحانية.

توجيهات بتذليل العقبات أمام الطلاب

كما وجه «عبد الحميد» بتذليل أي عقبات تواجه الطلاب، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على أعمال الامتحانات ومنتسبي الجامعة.