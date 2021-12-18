قطع مياه الشرب 6 ساعات ببعض مناطق حي غرب المنصورة غدا

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد، قطع مياب الشرب غدا الأحد 19 ديسمبر 2021 لمدة 6 ساعات، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بأعمال أصلاح محبس 600 مم بداخل وحدة رافع منطقة سندوب، وطالب الحي المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

انقطاع مياه الشرب 6 ساعات في المنصورة

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، سيتم قطع مياه الشرب لمده 6 ساعات خلال الفترة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصر غد، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بأعمال أصلاح محبس 600 مم بداخل وحدة رافع منطقة سندوب.

مناطق قطع المياه في المنصورة

وأكدت رئاسة الحي، أن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب بنطاق حي غرب المنصورة هي منطقة مجمع المحاكم، والتأمين الصحى بمنطقة سندوب، ومنطقة سندوب.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وكذلك المصالح والمستشفيات والمخابز، نطاقها بضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.

يذكر أن مطنقة حي غرب المنصورة شهدت أعمالا جديدة في ربط خطوط مياه الشرب بشارع الخلطة الأسفلتية.