«مديريات التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

حددت مديريات التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، بعد الانتهاء من عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وأكدت المديريات عدم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول الامتحانات من حيث أسئلتها أو جودة طباعة ورقة الأسئلة لأنه تم تدريب الطلاب جيداً على أسئلة الامتحانات التي ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بعد اعتمادها من المحافظ

وقال سيد حسن، مدير إدارة العجوزة التعليمية، إن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 يتم بعد اعتمادها رسميًا من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، موضحًا أنه في الغالب سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل أي في منتصف إجازة نصف العام.

وأضاف «حسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 ستعلن بالدرجات التي حصل عليها الطالب بالتفصيل في جميع المواد الدراسية، مؤكداً أنه يجرى حالياً تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب ثم إرسالها للمديرية واعتمادها من قبل مدير المديرية والمحافظ.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 عقب الانتهاء من التصحيح والرصد

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ستعلن رسميًا عقب اعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في الغالب خلال الأسبوع المقبل لحين الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والرصد الكامل للدرجات.

وأضاف «عبده»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حريص على متابعة كنترول المرحلة الإعدادية بشكل يومي وتذليل كافة الصعوبات لاستكمال أعمال التصحيح بسهولة ويسر والتأكد من اتخاذ كأفة التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على جميع العناصر القائمة على عملية الامتحانات.

«تعليم القاهرة» توجه بسرعة التصحيح داخل الكنترولات لإعلان النتيجة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول عُقدت ورقياً على مستوى المديرية ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب، موضحاً أن الامتحانات ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وأكد ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على سرعة التصحيح داخل الكنترولات للامتحانات مع مراعاة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه، لافتاً إلى تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا.