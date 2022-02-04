عبد الظاهر السقا للمنتخب: «لو عاوزين تتكتبوا في التاريخ حققوا البطولة»

علق الكابتن عبد الظهر السقا، قائد المنتخب المصري سابقا، على تأهل مصر لنهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح، قائلا: «مبروك لينا، وكنت بتفرج بضغط، وطلع اللعب في الملعب أسهل حاجة، فرق شاسع، كنت قاعد بتفرج كأني بحرس مكان أبو جبل».

السقا: «لو بقيتوا رقم 2 محدش هيفتكركم»

وأضاف «السقا»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «بطولة 2006 كان لها رونقها وكنا عاوزين ناخد البطولة وسط بلدنا وأهلنا».

وتابع: «الجمهور يحتفل بس اللاعيبة احتفالها بيخلص بعد الماتش ويدخل المعسكر تاني، يعملوا الاستشفا والتدليلك لأن لسة مهمة تاريخية هيكتب فيها المنتخب التاريخ، لو عاوز يتكتبلك التاريخ أبقى رقم واحد لكن لو بقيت رقم 2 محدش هيفتكرك».

وأبدى «السقا» سعادته بجيل المنتخب المصري، وشخصيته في المعلب: «أنا فرحان بالمنتخب وشخصية المنتخب، الجيل ده جه بعد 2011 لما بطلنا والجيل الذهبي بطل لعب بعد 3 بطولات، فيه ناس كتير أتأثرت على الجيل ده زي عماد متعب وميدو وعمرو زكي وحسني عبد ربه، المفروض دول كانوا يبقى الجيل الكبير اللي يلتقي معاه صلاح والنني، لكن صلاح والنني وحجازي لقوا نفسهم مسؤولين عن تي شيرت مصر ودي تركة كبيرة وصعبة لأي لعيب كورة».

«السقا»: «المنتخب بعد كوبر ماكنش عنده شخصية»

ولفت إلى أنه قال جملة بعد مباراة المنتخب أمام كوت ديفوار وهي «حمد لله على السلامة يا منتخب»، متابعا: «لما روحنا كاس العالم مكناش مبسوطين، ولما وصلنا لنهائي بطولة أمم أفريقيا مع كوبر بالرغم إني كنت مع المدرب ده قلبا وقالبا، كان عندنا شخصية معتمدة على الهجمة المرتدة لكن بعد كوبر مكنش عندنا شخصية».