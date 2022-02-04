هتافات «تحيا مصر» تملأ شوارع بنها بعد تأهل الفراعنة لنهائي أمم أفريقيا «فيديو»

احتفل أهالي محافظة القليوبية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بفوز منتخب مصر على الكاميرون بنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا وصعوده لملاقاة منتخب السنغال في المباراة النهائية.

وردد الجماهير هتافات: «مصر مصر.. ويا صلاح يا صلاح واحد غيره مينفعاش»، وأطلقوا الشماريخ احتفالا بالفوز، متمنين اكتمال الفرحة بالرجوع بكأس أمم أفريقيا.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من احتفالات الأهالي بفوز منتخب مصر على أسود الكاميرون والوصول للنهائي.. ولمشاهدة البث:

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الجماهير ترتدي تيشرتات المنتخب

وارتدت الجماهير تيشرتات منتخب مصر، ورفعوا أعلام مصر عاليًا، مرددين عبارات «مصر مصر، تحيا مصر»، في الوقت الذي جاب مواطنون بسياراتهم شوارع مدينة بنها للاحتفال بفوز المنتخب بإطلاق أبواق السيارات.

زحام بالمقاهي والكافيتريات

وشهدت مقاهي وكافتيريات منطقة الأهرام والفلل بمدينة بنها زحامًا من المشجعين الذين توافدوا من الثامنة مساًء لمتابعة المباراة وسط جموع المشجعين.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظيمها الكاميرون، بعدما لعب الفريقين شوطين ثم شوطين إضافيين وانتهوا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وصعدت مصر للمباراة النهائية لتلعب على كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال حيث حصلت مصر على 7 نسخ من الكأس وتأمل في الحصول على النسخة الثامنة لها بينما لم تحصل السنغال على أي بطولة لكأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي يلعب فيه المنتخب المصري بمحترفين أمثال محمد صلاح ومحمد النني وغيرهم من لاعبي المنتخب ويدخل السنغال بنجومه كاملين على رأسهم زميل صلاح ساديو ماني.