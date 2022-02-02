رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط نجل «ميكانيكي» في واقعة السيارة المسرعة أمام مدرسة بالشيخ زايد

مالكة السيارة تركتها في ورشة.. ونجل الميكانيكي استخدمها بدون علم والده

كتب:

الوطن
07:45 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
قوات الشرطة

قوات الشرطة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن قيام بعض الأشخاص باستقلال سيارة «ملاكي» وقيادتها برعونة أمام إحدى المدارس بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، واعتلاء أحدهم سقف السيارة، والآخر على نافذة الباب الخلفي، مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

التوصل لمالكة السيارة الملاكي

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط السيارة، وتبين أنها ملك إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وأفادت بأنها تركت السيارة للإصلاح بإحدى ورش تصليح السيارات بالمنطقة محل الواقعة.

ضبط مالك الورشة ونجله

كما أمكن ضبط مالك الورشة، ونجله، لقيام الأخير بارتكاب الواقعة، بصحبة أصدقائه، دون علم والده، وبمواجهته اعترف بمضمون التحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

اقرأ المزيد:

ضبط شخص ادعى أنه «المهدي المنتظر» بعين شمس.. يهذي بكلمات غير مفهومة

ضبط «مسجل» تعدى على والدته وشقيقته بالضرب للحصول على أموال لشراء مخدرات

ضبط 561 كرتونة مواد غذائية فاسدة داخل مخزن غير مرخص في أسيوط  

ضبط 46 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالجيزة خلال شهر

ضبط 1.8 طن جمبري وكبدة دون بيانات.. و7 لصوص مساكن وقطاع طرق خلال 24 ساعة

ضبط كيميائي يدير شقة لتصنيع الشابو وزيت الحشيش في الغربية