ضبط نجل «ميكانيكي» في واقعة السيارة المسرعة أمام مدرسة بالشيخ زايد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن قيام بعض الأشخاص باستقلال سيارة «ملاكي» وقيادتها برعونة أمام إحدى المدارس بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، واعتلاء أحدهم سقف السيارة، والآخر على نافذة الباب الخلفي، مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

التوصل لمالكة السيارة الملاكي

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط السيارة، وتبين أنها ملك إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وأفادت بأنها تركت السيارة للإصلاح بإحدى ورش تصليح السيارات بالمنطقة محل الواقعة.

ضبط مالك الورشة ونجله

كما أمكن ضبط مالك الورشة، ونجله، لقيام الأخير بارتكاب الواقعة، بصحبة أصدقائه، دون علم والده، وبمواجهته اعترف بمضمون التحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.