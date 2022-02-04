اكتشاف متحور جديد لكورونا في مياه الصرف الصحي بأمريكا

كشف باحثون أميركيون، اليوم الجمعة، عن متحور غامض من فيروس كورونا المستجد، داخل صرف صحي بمدينة نيويورك الأميركية.

ووفقا لما ذكره موقع «ديزيريت» الأمريكي، فإن فريقا من الباحثين في نيويورك اكتشفوا لأول مرة متحور جديد غامض لفيروس كورونا في مياه الصرف الصحي بالمدينة، حيث قال الباحثون، إنه لا يوجد دليل على أن المتحور يشكل خطورة على العامل البشرى، كما أنه يحتوي على طفرات فريدة، غير معروف مصدرها.

ومن جانبه، قال عالم الفيروسات في كلية كوينز، جون دينيهي، إنه من الضروري معرفة مصدر كل متحورات فيروس كورونا التي تظهر من أجل فهم الفيروس بشكل أفضل، حيث أن المتحورات تثير قلق الأطباء، بشأن قدرتها على مقاومة مناعة الجسم الذاتية أو التصدي للقاحات المعروفة.

ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون الشبح في جنوب افريقيا

ومن جهة أخرى، أعلنت جنوب إفريقيا اليوم، عن ارتفاع معدل الإصابة بالسلالة الفرعية «أوميكرون الشبح» «بي.إيه 2» من متحور أوميكرون، خلال يناير الماضي، لتصل إلى 23 % من إجمالي الإصابات بالفيروس مقابل 4% خلال الشهر الماضي.

وبحسب وكالة أنباء «بلومبرج»، قال رئيس دائرة الرقابة على الصحة العامة والاستجابة بالمعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، ميشيل جروم، إن عدد الإصابات بالسلالة الفرعية «أوميكرون الشبح»، من متحور «أوميكرون» زادت بشكل سريع غير متوقع، ودعا إلى ضرورة عدم الاستهانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التفشي.

كما رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، عدد كبير من حالات الإصابة بالسلالة الفرعية «بي أيه 2»، في كافة أنحاء إفريقيا، مطالبة جميع الدول بضرورة تتبع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره، كما قالت عالمة الفيروسات بمنظمة الصحة العالمية، نيكسي جوميدي مويليتسي، إنه جرى العثور على السلالة الفرعية في السنغال وغرب إفريقيا، وكينيا في الشرق ومالاوي وبوتسوانا وجنوب إفريقيا، جنوب القارة.