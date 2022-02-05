تفاصيل «خناقة الأجانب» في عين شمس.. «الجبنة» تشعل مشاجرة بين الأهالي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مشاجرة «الأجانب» في سوق شعبية بمنطقة عين شمس مساء أمس الأول، حيث تبين من التحريات أن «علبة جبنة» سبب المشاجرة التي اندلعت بين 8 أشخاص بينهم أجنبيان، مقيمان بالمنطقة ويحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، وبين 6 من الأهالي، وأسفرت عن إصابة 3 منهم.

علبة جبنة

ووفقا للتحريات فقد توجه الأجنبيان وهما «هالسى. غ» 33 عاما، بصحبة صديقه «انادارا.ف» 30 عاما، لشراء احتياجاتهما من محل جبن بالشارع، وطلبا نوعا من «الجبن»، فأعطاهما البائع نوعا آخر، وعندما انصرفا، اكتشفا أن نوع الجبن الذي اشترياه ليس هو المطلوب فعادا للبائع، ودخلا في مشادة كلامية معه، تطورت إلى مشاجرة بسبب اختلاف اللهجة واللغة وعدم معرفتهما بمعاني الكلمات، تسببت المشاجرة في حالة من الجلبة.

3 مصابين

وأضافت التحريات أن الأجنبيين خلال التدافع أسقطا عددا من المنتجات في الشارع، فاعتدى عليهما البائع، ثم استعان بجيرانه في الشارع ونشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة الأجنبيين، وأحد الأهالي.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة «يحملان جنسية إحدى الدول» طرف أول شخصين «مصابين بجروح متفرقة بالجسم»، وطرف ثان «6 أشخاص» وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال تواجدهم بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة البيضاء محدثين إصابتهما.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الثاني الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.