مسلسل زينة وعزيزة يتصدر جوجل بعد عرض أولى حلقاته

تصدرت الفنانة التونسية هند صبري، محركات البحث بـ جوجل، عقب عرض أولى حلقات «رحلة البحث عن علا»، على منصة نتفليكس، وتبعتها التونسية سونيا بلقاسم، عقب عرض أول حلقات مسلسل زينة وعزيزة، على منصة «شاهد vip».

تصدر مسلسل زينة وعزيزة محركات البحث بجوجل

وحققت أولى حلقات مسلسل زينة وعزيزة لـ التونسية سونيا بلقاسم، على منصة «شاهد vip»، مشاهدات عالية، ونالت إعجاب العديد من الجمهور العربي، وتصدر اسم العمل محركات البحث بجوجل.

وعقب إطلاق أولى حلقات مسلسل «رحلة البحث عن علا»، لـ هند صبري، على منصة «نتفليكس»، تصدرت محركات البحث بجوجل، ونالت إعجاب المشاهدين والمتابعين.

زينة وعزيزة أول عمل تونسي على «شاهد» من إنتاج سونيا بلقاسم

وتدور أحداث مسلسل «زينة وعزيزة»، ومسلسل «رحلة البحث عن علا»، في إطار كوميدي اجتماعي، ويعرضان عبر المنصات الإلكترونية.

وجمعت الفنانة سونيا بلقاسم في مسلسل زينة وعزيزة، بين التمثيل والإنتاج، ونجحت في ذلك من خلال أدائها الذي لفت انتباه المتابعين، والمسلسل من نوعية الدراما المكونة من عشر حلقات.

وصرحت سونيا بلقاسم، في بيان رسمي خاص لمنصة «شاهد»، بأنها فخورة بتقديم أول عمل تونسي من إنتاجها للمنصة.

وتدور أحداث مسلسل «رحلة البحث عن علا»، الذي عرض أمس من خلال منصة «نتفليكس»، بطولة هند صبري، حول حياة علا بعد الزواج والإنجاب، التي تبحث خلالها عن ذاتها واستقلالها المادي.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل بِاسم «عايزة أتجوز» حول بحث علا عبدالصبور عن عريس لخوفها من لقب «عانس»، بسبب تأخر زواجها، وتم إنتاجه عام 2010.

وكما شاركت سونيا بلقاسم في إنتاج مسلسل زينة وعزيزة، أيضا شاركت الفنانة هند صبري كـ منتج منفذ لـ مسلسل «رحلة البحث عن علا».