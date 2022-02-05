«لو لسة مروحتش».. موعد غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، عبر محركات البحث وذلك لمعرفة آخر موعد متاح كي يتمكنوا من زيارته، سواء للتنزه أو لشراء الكتب في مقره بمنطقة التجمع الخامس.

موعد غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ووفقًا لوزارة الثقافة، فإن موعد غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، هو 7 فبراير الجاري، أي عقب يومين من الآن، وأكّدت وزارة الثقافة، أنَّ هذا هو الموعد النهائي لإغلاق المعرض، ولا نية لمده مرة أخرى.

طرق حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

1- المنافذ المتاحة بجوار بوابات المعرض بالتجمع الخامس.

2- زيارة المنصة الرقمية، وحجز تذكرة المعرض «أون لاين»، من خلال هذا الرابط.

مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

خصصت وزارة الثقافة، بتخصيص 11 خط أتوبيس لنقل الجمهور من وإلى ميادين مصر الكبرى، وهم:

- الخط الأول:

يبدأ من عبدالمنعم رياض مرورا برمسيس ثم العباسية ثم جامعة الأزهر ثم محور المشير ثم مركز المنارة، ومنها إلى مقر معرض الكتاب.

- الخط الثاني:

يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا ثم أحمد حلمي ثم شارع رمسيس ثم العباسية ثم نادي السكة ثم جامعة الأزهر ثم محور المشير وإلى مركز المنارة.

- الخط الثالث:

يبدأ من منطقة النزهة الجديدة ثم ميدان الحجاز ثم السبع عمارات ثم مكرم عبيد ثم مصطفى النحاس ثم المنهل ثم الوفاء والأمل ثم معرض الكتاب.

- الخط الرابع:

يبدأ من الأميرية ثم ميدان المطرية ثم الحلمية ثم كلية بنات عين شمس ثم ميدان رابعة ثم الحي السابع ثم حي السفارات ثم معرض الكتاب.

- الخط الخامس:

يبدأ من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة ثم القصر العيني ثم السيدة عائشة ثم الأتوستراد ثم جامعة الأزهر وإلى معرض الكتاب.

- الخط السادس:

يبدأ من صقر قريش ثم كارفور المعادي ثم نادي وادي دجلةثم الطريق الدائري ثم محور المشير وإلى معرض الكتاب.

- الخط السابع:

يبدأ من المظلات ثم سراي القبة ثم روكسي ثم السبع عمارات ثم الحي الثامن ثم الوفاء والأمل ثم محور المشير ومنها إلى معرض الكتاب.

مواعيد زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

من اليوم السبت الموافق 5 فبراير، وحتى آخر يوم من معرض الكتاب 2022، وهو الاثنين المقبل الموافق 7 فبراير الجاري، من 10 صباحًا وإلى 8 مساءً.