تحرير 27 مخالفة إشغال طريق وإزالة 8 تعديات على أملاك الدولة بالأقصر

نفذت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس المدينة، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير الأمن، والتي تهدف إلى تكثيف مجهودات شرطة المرافق ورفع الإشغالات والتعديات على جميع الطرق الرئيسية وكذلك الجانبية بهدف تحقيق الانضباط العام في الطرق والشوارع.

تحرير مخالفات لـ27 إشغال

وانطلقت الحملة بقيادة المقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، وتحت إشراف حكمدار الأقصر اللواء علاء الطوخي، واستهدفت مناطق «موقف الأقاليم وموقف البياضية والإسعاف ومنطقة أبو الجود والمستشفى الدولي وحي الفيروز بمدينة الأقصر».

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات جاءت بياناتهم كالآتي «عدد 27 إشغال، 6 بائع متجول، 3 منشأه بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدد 8 عدم ارتداء كمامة، وكذلك 4 مقهى تقدم الشيشة ، كما جرى ضبط عدد 19 شيشة، بالإضافة إلى عدد 4 ميكروفون إزعاج ، 43 إزالات إدارية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات».

إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة بالأقصر

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وبرئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات فى المهد بقرية الدير والحميدات شرق مركز إسنا، حيث أسفرت عن إزالة عدد 8 تعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة قدرها 24 فدانا و149 مترا مربعا بقريتى الدير والحميدات.