هل تؤثر زيادة سعة التخزين على استهلاك الكهرباء في السخان؟

تساؤلات كثيرة تدور في ذهن المواطنين خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن كيفية استخدام سخان الكهرباء بالشكل الأمثل لترشيد الطاقة ولانخفاض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، خاصة في ظل الإقبال الكبير من قبل المواطنين لتسخين المياه أثناء الاستحمام أو غسيل الوجه أكثر من مرة في موجات الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، إضافة إلى التحذيرات المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد بالتقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

السخان من الأجهزة التي تستهلك كميه كبيرة من الكهرباء عند تشغيله

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن السخان الكهربائي من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء عند تشغيله وكلما زاد سعة التخزين في السخانات الكهربائية كلما زاد استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن السخان الكهربائي له سعة محددة بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالمياه و من ثم يتم تسخين هذا المياه.

منظم السخان يعمل على تثبيت درجة حرارة المياه بعد التسخين

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن غالبية السخانات الكهربائية تعتمد على وجود خزان داخلي للمياه يكون متصلًا بنظام تسخين وصمام أمان ومنظم للحرارة «الثرموستات» الذي يعمل على تثبيت درجة حرارة المياه بعد التسخين، لافتا إلى أن هناك نوعا آخر من السخانات الكهربائية لا يحتوي على خزان ويعتمد على تسخين المياه بشكل فوري.

فصل التيار الكهربائي الواصل إلى السخان في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة

وأكد المصدر أنه يجب التأكد من سلامة صمام الأمان الذي يسمح بتسرب بعض بخار الماء عند زيادة الضغط داخل السخان، لافتا إلى أنه في حالة تلفه قد يؤدي إلى انفجار السخان فلا بُد من فصل التيار الكهربائي الواصل إلى السخان في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.