تطورات جديدة في قضية بسنت.. أهالي المتهمين مستعدين للاعتذار

تواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتهمين في واقعة وفاة بسنت خالد شلبي 17 عامًا، طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، ابنه قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، وذلك بعد تناولها حبة حفظ الغلال، بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني.

فحص الهواتف

وقررت النيابة العامة، حبس أحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبلغ عدد المتهمين 18 متهما، بينهم 2 متهمين رئيسيين، و16 آخرين 15 منهم تم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات من قبل قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الزيات.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على 18 هاتف محمول يمتلكها المتهمين، وتم إرسالها إلى لجنة من الفحص الفني من أجل فحصها واسترجاع المحذوف منها فيديوهات وصور ومعلومات ومحادثات خاصة بالقضية.

الاعتذار

وأبدى «م. ش» والد أحد المتهمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولياء أمور الطلاب المتهمين بالواقعة، مستعدين للاعتذار إلى أسرة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، وذلك من أجل الحفاظ على مستقبلهم وأنهم مقبلين على امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولن يتمكنوا من مراجعة دروسهم في ظل التحقيقات.

وأكد والد أحد الطلاب المتهمين، أن البعض من أولياء الأمور تخوفوا من الاعتذار في الوقت الحالي، حتى لا يكون دليل إدانة على أبناءهم، وفضلوا الانتظار لحين انتهاء التحقيقات.