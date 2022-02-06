المسارات البديلة للمتجهين إلى الأوتوستراد والمعادي بعد غلق نفق الزهراء

نفق زهراء المعادي من أهم المحاور في محافظة القاهرة، وتقرر إغلاقه لحين الانتهاء من أعمال إنشائية بمحور حسب الله الكفراوي، ما قد يربك المواطنين الذين يستخدمونه يوميا، وتحديدًا المتجهين إلى طريق الأوتوستراد والمعادي، وعليه عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير حركة السيارات.

الطرق البديلة لنفق زهراء المعادي

وبإمكان قائدي المركبات الخاصة والأجرة وغيرها من وسائل النقل، السير في طرق بديلة لنفق زهراء المعادي وفق التحويلات المرورية التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور والتي جاءت على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من مناطق شارع 216 يسلك شارع النصر فشارع اللاسلكي، فيمينا شارع النصر فنفق النصر، فيسارا محور الأوتوستراد اتجاه الدائري أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

- القادم من شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد في اتجاه نفق الزهراء، يسلك يسارا شارع اللاسلكي فيمينا اتجاه طريق النصر فمحور الأتوستراد إلى الطريق الدائري، أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

- والقادم من مناطق الزهراء تجاه نفق الزهراء واتجاه المعادي، يسلك المأوى الدوراني فيمينا قبل النفق فيمينا خلف التوحيد اتجاه الأوتوستراد مرة أخرى.

الهدف من محور حسب الله الكفراوي

ويربط محور حسب الله الكفراوي الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، كما يربط 5 طرق، وهي «الأسمرات، القطامية، الدائري، الأوتوستراد، والمعادي»، كما يربط المحور حي الأسمرات من الطريق الدائري، حتى طريق الأوتوستراد بالمعادي، بطول 6 كم، كما يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كم وتطوير طرق قائمة بطول 2.8 كم.

وفي 11 أغسطس الماضي، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ محور حسب الله الكفراوي ليحمل اسم المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي رحل في 5 أغسطس 2021، ليربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.