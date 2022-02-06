التعليم لـ«الإدارات»: تأكدوا من صحة قيد طلاب «3 ثانوي» بالمدارس الخاصة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية بضرورة التأكد من قيد طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة ومراجعة بياناتهم، لافته إلى ضرورة تسديد مبلغ 20 جينهاً نظير استخراج بيان درجات رسوم عن كل طالب راسب ومقيد على أن تسدد المدرسة هذه المالبغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.

وأضافت الوزارة في خطاب لها إلى المديريات والإدارات التعليمية، أن أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية تتأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

تسجيل الإستمارة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة

وأوضحت «التعليم» أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلاب والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف «150 د امتحانات».

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب المنازل المستجدين المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي يتم تسجيل الإستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب ويتم إعتمادها وختمها من المدرسة، مؤكدة أنه بالنسبة لطلاب المنازل الراسبين من العام الماضي أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الإستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم إعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن طالب المنازل يرفق مع استمارة التقدم للامتحانات ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول لثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله موضحاً بها اللغة الثانية.

إرفاق بيان رسوب «3 ثانوي» للراسبين مع الاستمارة

وأكدت «التعليم» على ضرورة إرفاق بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي مع استمارة التقدم للامتحانات وشهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي وثلاثة صور حديثة للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالإستمارة الإلكترونية مع ضورةر تدوين اسم الطالب كاملاً اسفل الصورة.