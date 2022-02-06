إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالعريش

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من منطقة الحفن جنوب مدينة العريش، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى العريش

وأكد شهود عيان من أهالي العريش، أن حادث سير عنيف وقع بالقرب من منطقة الحفن جنوب المدينة، مضيفين لـ«الوطن» أن سيارة نص نقل تحمل أشخاصا انقلبت بالقرب من منطقة الحفن جنوب مدينة العريش، أدى هذا إلى إصابة عدد من الأشخاص نقلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبي من داخل مستشفى العريش لـ«الوطن» - رفض ذكر اسمه - إن 3 أشخاص مصابين وصلوا إلى قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، حالة أحدهم خطرة.

وأضاف المصدر، أنه تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين وحجز الثالث بقسم العناية المركزة وحالته حرجة.

أهالي سيناء يطالبون بالإسراع في رصف طريق العريش القنطرة شرق

وفى سياق آخر، طالب أهالي سيناء بسرعة رصف طريق العريش القنطرة، ووضع أشارات مرورية على الدورانات والمنحنيات المفاجئة، والتي تسببت فى عدة حوادث على مدار الشهور الماضية، والتي كان آخرها انقلاب سيارة بالكيلو 17 غرب العريش، أدى هذا إلى وفاة زوج، وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وكان فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء قد أكد في بيان، أنه تلقى خبرا من وزير المواصلات والطرق بأن طريق العريش القنطرة سوف يتم تشييدها بداية من شهر يوليو القادم، على أن يتم رصف الطريق وتوسعته بشكل حضاري متخللا عدة نقاط وارتكازات قبالة قرى بئر العبد والروضة والكيلو 17 غرب مدينة العريش.