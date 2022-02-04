رياح محملة بالأتربة تضرب مدن وقرى شمال سيناء

هبت رياح محملة بالأتربة على جميع المناطق بقرى ومدن شمال سيناء منذ فجر اليوم الجمعة، وقال بعض أبناء القبائل بوسط سيناء، إن رياحا محملة بالأتربة ضربت جميع المناطق الجبلية، ما أدى إلى أنعدام الرؤية في المناطق القريبة من جبل الحلال والحمادي، والمناطق الصحراوية التي تفصل المدن بين نخل والحسنة ووسط سيناء.

الرياح لم تمنع حركة المسافرين على الطرق السريعة

ذكر الأهالي، لـ «الوطن»، أن الرياح لم تمنع حركة سير المسافرين على الطرق السريعة بين مناطق الوسط والعريش، وبين مناطق الوسط وطريق السويس، والطريق الأوسط المؤدي إلى الإسماعيلية وطريق القنطرة الشمالي.

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وفي مدينة العريش، أكد السكان بالقرب من الشواطئ، أن رياح باردة هبت على جميع المناطق الساحلية، أرتفعت على أثر ذلك الأمواج لأكثر من مترين، فيما وصلت حركة المد والجزر إلى كورنيش العريش، متخطيا الحواجز الرملية في بعض مناطق الساحل.

وقلت حركة المارة بشكل ملحوظ، بسبب الرياح المحملة بالأتربة في بعض المناطق المكشوفة بغرب وشرق مدينة العريش.

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مجلس الشيخ زويد: مستعدون

قال إيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريح لـ «الوطن» أن الرياح لم تؤثر على خطوط الكهرباء، ولم يتم فصل التيار الكهربائي حتى الآن، متوقعا أن تشتد حدة الرياح خلال الساعات المقبلة بحسب الأرصاد الجوية.

وأشار «بكير» أن مجلس المدينة مستعد لأي تداعيات قد تنتج بسبب حدوث رياح شديدة ورمال زاحفة على نهر الطريق العام.